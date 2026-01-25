Karate, l’Italia chiude la tappa di Istanbul di Premier League con due medaglie di bronzo

L’Italia saluta la tappa di Istanbul (Turchia) valevole per la Premier League di karate 2026 con due medaglie di bronzo conquistate. L’appuntamento turco ha visto Christian Sabatino e Luca Maresca centrare il successo nella finale per il terzo posto, regalando le uniche gioie del weekend alla nostra spedizione. Ricordiamo che la prossima tappa di Premier League, la seconda, si disputerà al PalaPellicone di Ostia dal 13 al 15 marzo.

Nel kumité 60 kg Christian Sabatino ha superato il greco Christos-Stefanos Xenos nella finale per la medaglia di bronzo. Dopo una vera e propria battaglia l’azzurro ha centrato il successo con il punteggio di 5-4 piegando la resistenza del campione del mondo 2023. Risultato davvero da incorniciare per il giovane azzurro.

Non è certo un giovane emergente, invece, Luca Maresca che, nei 67 kg del kumitè è una certezza ormai da anni. Il nostro portacolori ha vinto la finale per la medaglia di bronzo sconfiggendo il rappresentante di Taipei, Cheng-Chung Shih. Per il capitano della squadra nazionale di kumité in bacheca entra un ennesimo podio di spessore.

L’unica pecca della giornata odierna è rappresentata dalla sconfitta di Erminia Perfetto nel kumité 50 kg. La nostra karateka ha ceduto alla croata Ema Sgardelli, terminando la sua avventura, quindi, con una quinta posizione.