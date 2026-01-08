Karate, i convocati dell’Italia per la Serie A di Tbilisi: azzurri in massa in Georgia

Il primo appuntamento di questo 2026 vedrà il karate internazionale volare a Tbilisi, dove si aprirà il circuito della Serie A, con la tappa georgiana del secondo circuito più importante al mondo per la disciplina dopo la Premier League.

C’è grande attesa perché sui tatami, dopo un mese di pausa, inizieranno a vedersi i migliori interpreti del kata e del kumite cimentarsi in gare che metteranno in palio vittorie prestigiose nelle prime battute del nuovo anno.

Tantissime le nazioni in gara, in terra caucasica, ben 77: fra queste vi sarà anche l’Italia che si presenterà nella capitale della Georgia con ben 76 atleti, 50 uomini e 26 donne.

A guidare il gruppo azzurro sarà l’espertissimo Mattia Busato, specialista del kata. Con lui anche elementi del calibro di Gianluca De Vivo (kumite, -67 kg) e la giovane Asia De Falco (kumite, -50 kg).

Si comincia domani, venerdì 9 gennaio, con una sessione interamente focalizzata sul kata individuale, maschile e femminile, e sulle categorie di kumite dei pesi massimi: +68 kg femminile e +84 kg maschile. Sabato 10 sarà la volta dei team di kata e delle categorie più leggere del kumite: -50 kg e -55 kg femminile, -60 kg e -67 kg maschile.

Domenica 11, infine, a concludere l’agenda saranno le categorie di kumite -61 kg e -68 kg femminile, -75 kg e -84 kg maschile. Le gare, per ogni giornata, partiranno dalle eliminatorie e arriveranno sino alle finali.