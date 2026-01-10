Karate: Carola Casale si prende il podio nella Serie A di Tblisi

Il primo appuntamento del karate internazionale vede l’Italia sbloccarsi. A Tblisi infatti, dove è in corso di svolgimento la tappa inaugurale della Serie A, gli azzurri sono riusciti – in attesa della giornata conclusiva della manifestazione – un podio importante.

Il merito è di Carola Casale che si è presa il 3° posto nella gara individuale femminile di kata. La nativa di Genova si è resa autrice di un ottimo percorso nel quale ha dovuto cedere il passo soltanto alle giapponesi Nakaji Hisami e Fukuoka Miko.

Sempre rimanendo nell’ambito del kata, vicini al podio ma non in grado di occuparlo sia Vincenzo Pappalardo, nel contest individuale riservato agli uomini, sia la squadra femminile (Vielmi-Noris-Brambilla) che quella maschile (Serra-Moretti-Mazzarello) nei tornei per nazioni.

Notizie poco positive anche dal kumite, in attesa che domenica 11 gennaio si concluda il programma. Le gare in agenda per il combattimento saranno: -61 kg e -68 kg femminile, -75 kg e -84 kg maschile.