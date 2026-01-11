Kaillie Humphries vince la tappa di St. Moritz di bob a 2, Melanie Hasler è campionessa europea

Kaillie Humphriese si è aggiudicata la gara di St. Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2026. Sul budello elvetico abbiamo assistito ad una gara davvero emozionante con diversi colpi di scena. Per l’occasione era anche in palio il titolo europeo che è andato alla seconda classificata, la padrona di casa Melanie Hasler che, di conseguenza, centra la doppietta dopo il successo anche nel monobob di ieri.

La gara odierna, quindi, ha visto il successo (il secondo in stagione) della statunitense Kaillie Humphries con il tempo di 2:18.40 (1:09.55 nella prima manche e 1:08.85 nella seconda) con un margine di vantaggio di appena un centesimo sulla svizzera Melanie Hasler (1:09.63 e 1:08.78) mentre completa il podio la tedesca Laura Nolte (1:09.82 e 1:08.61 nuovo record della pista) a 3, ormai sempre più vicina alla Sfera di Cristallo.

Quarta posizione per la tedesca Kim Kalicki che, dopo aver messo a segno il miglior tempo nella prima manche in 1:09.78 ha rovinato tutto nella seconda in 1:08.85 chiudendo fuori dal podio a 23 centesimi dalla vetta. Quinta posizione per la sua connazionale Lisa Buckwitz (1:03.39 e 1:09.45) a 44, mentre in sesta troviamo l’austriaca Katrin Beierl (1:09.95 e 1;09.12) a 67.

Settima posizione per la svizzera Debora Annen (1:09.77 e 1:09.39) a 76 centesimi, ottava per la canadese Melissa Lotholz (1:10.10 e 1:09.07) a 77 centesimi a braccetto con la statunitense Kaysha Love (1:10.16 e 1:09.01), quindi completa la top10 la sua connazionale Elana Meyers Taylor (1:10.13 e 1:03.24). Chiude 11a la francese Margot Boch (1:10.26 e 1:09.56) a 1.42, davanti alla belga Kelly van Petegem (1:09.86 e 1:10.04) a 1.50 assieme alla svizzera Inola Blatty (1:10.37 e 1:09.53). Eliminata già nella prima manche Giada Andreutti che chiude 24a e ultima con il tempo di 1:11.13.

A questo punto la classifica generale, ad una sola tappa dal termine della Coppa del Mondo, vede al comando Laura Nolte con 1300 punti contro i 1218 di Kaillie Humphries, mentre è terza Kim Kalicki a 1170. Quarta posizione per Lisa Buckwitz a 1156, mentre è quinta Melanie Hasler a 1050.