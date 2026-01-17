Kaillie Humphrie vince la tappa conclusiva di Altenberg, ma il titolo di monobob va a Laura Nolte

Kaillie Humphries si è aggiudicata la gara di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di monobob femminile 2026, ma il titolo è andato a Laura Nolte. Sulla pista tedesca abbiamo vissuto l’ennesima gara spettacolare della stagione. Equilibrio assoluto e la corsa alla Sfera di Cristallo che si è decisa solamente all’ultimo secondo.

Laura Nolte ha centrato il successo finale (il secondo della carriera in monobob) con 1446 punti contro i 1429 di Bree Walker, mentre ha chiuso al terzo posto Lisa Buckwitz con 1320.

La gara come detto è stata vinta da Kaillie Humphries con il tempo complessivo di 1:58.97 (la più veloce nella prima con il tempo di 59.43, quindi si è ripetuta nella seconda in 59.54). La statunitense chiude con un margine di vantaggio di 13 centesimi sull’australiana Bree Walker (59.50 e 59.60), mentre completa il podio la tedesca Laura Nolte (59.47 e 59.69) a 19.

Quarta posizione per la sua connazionale Lisa Buckwitz (59.67 e 59.81) a 51, quinta per l’austriaca Katrin Beierl (59.64 e 59.94) a 61 mentre è sesta la canadese Melissa Lotholz (59.81 e 59.82) a 66. Settima posizione per la francese Margot Boch (59.83 e 59.97) a 83 centesimi, ottava per la canadese Cynthia Appiah (59.99 e 59.84) a 86, quindi nona la statunitense Elana Meyers Taylor (59.93 e 1:00.13) a 1.09, mentre completa la top10 la canadese Bianca Ribi (1:00.52 e 59.92) a 1.47.