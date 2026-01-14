L’amatore Jordan Smith vince il One Point Slam dopo aver battuto Sinner! Alcaraz fuori con una donna

Calato il sipario sulla divertente e curiosa esibizione del 1 Point Slam, torneo dal format avvincente che ha permesso ai dilettanti di misurarsi con i big su un unico punto, con la possibilità di guadagnare un ingente somma di denaro. Una competizione ha previsto la partecipazione di 48 giocatori che si sono sfidati in un tabellone ad eliminazione diretta.

A spuntarla è stato Jordan Smith. Il 29enne, che gioca a tennis da quando aveva appena tre anni e che in carriera ha conquistato anche due titoli nazionali a livello juniores, ha partecipato a questa singolare manifestazione forte della vittoria nel torneo del Nuovo Galles del Sud, lo Stato che ospita Sydney. Nelle categorie giovanili Smith aveva già incrociato la racchetta con futuri campioni come Cameron Norrie e Alexander Zverev, dettaglio che rende ancora più curioso il suo successo odierno.

Abile e scaltro lungo tutto il percorso, Smith ha saputo sfruttare al meglio le regole particolari dell’evento, pensate proprio per mescolare le carte e favorire lo spettacolo. Tra queste, ad esempio, la morra cinese per decidere se servire o rispondere e il fatto che i rappresentanti dei circuiti ATP e WTA disponessero di una sola palla in battuta, a differenza dei dilettanti. Un dettaglio tutt’altro che secondario, rivelatosi decisivo nell’ottavo di finale che ha visto Smith opposto a Jannik Sinner, uno dei tanti big presenti all’esibizione insieme a Carlos Alcaraz.

L’azzurro non poteva permettersi il minimo errore, ma proprio questo è accaduto: una battuta che, dopo aver sfiorato il nastro, è ricaduta nel proprio campo. Sinner, reduce dalla vittoria all’esordio contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta, è così uscito di scena agli ottavi. Stessa sorte per “Carlitos” Alcaraz, tradito da una palla corta finita in rete nel confronto con la greca Maria Sakkari.

E così, in un clima leggero e quasi goliardico, i protagonisti abituali del circuito hanno lasciato spazio ad altri interpreti, come del resto è accaduto anche agli altri professionisti coinvolti. Tra i partecipanti figuravano nomi del calibro di Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, Coco Gauff, Alexander Zverev, Iga Swiatek, Naomi Osaka, Andrey Rublev e persino Nick Kyrgios, che negli ottavi ha dato spettacolo anche distruggendo la propria racchetta, dopo aver perso a sorpresa contro Joanna Garland (n. 117 WTA).

Proprio Garland e Smith si sono poi affrontati nell’atto conclusivo, con la vittoria finale che ha premiato il 29enne. Da sottolineare, inoltre, come gli organizzatori abbiano previsto anche un confronto tra i due migliori dilettanti del torneo, con in palio addirittura un’automobile. In questo caso Smith non è riuscito a imporsi contro Alec Reverente, che si è così portato a casa una KIA. Poco male, però: Jordan si sarà facilmente “consolato” con il premio principale, pari a un milione di dollari australiani (574.264,62 euro al cambio).