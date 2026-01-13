Jonas Vingegaard sarà al Giro d’Italia 2026! “Voglio aggiungere la maglia rosa alla mia collezione”

Adesso è ufficiale: Jonas Vingegaard parteciperà al Giro d’Italia 2026. La conferma arriva direttamente dal Team Visma | Lease a Bike, che ha annunciato la programmazione dei suoi corridori di riferimento dopo le varie indiscrezioni emerse nelle ultime settimane. Per il formidabile scalatore danese si tratterà del debutto assoluto nella Corsa Rosa, con il chiaro obiettivo di completare la Tripla Corona dopo aver trionfato al Tour de France (2022, 2023) e alla Vuelta de España (2025).

“È un po’ che penso di correre il Giro. È una delle corse più importanti in calendario, ed è una di quelle che non ho mai disputato. Ho davvero voglia di provarla e ora ho le sensazioni giuste per farlo. Vincere la Vuelta lo scorso autunno mi ha dato ancora più fame e motivazioni per vincere in Italia. Voglio aggiungere la maglia rosa alla mia collezione“, dichiara il 29enne.

“Negli ultimi cinque anni la mia preparazione per il Tour è stata praticamente sempre identica, stavolta faremo qualcosa di nuovo. Gli organizzatori hanno disegnato un percorso fantastico, forse non così duro come nel recente passato, ma diciamo che sembra un misto tra le tradizionali caratteristiche del Tour e quelle del Giro. La mia testa ora è alla corsa italiana, poi penserò al Tour. Sono i miei obiettivi principali e ho grandi motivazioni“, spiega Vingegaard.

Oltre al Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio, il capitano della Visma | Lease a Bike prenderà parte (in base al calendario gare comunicato dalla squadra) anche all’UAE Tour (16-22 febbraio), al Giro di Catalogna (23-29 marzo) e soprattutto al Tour de France (4-26 luglio), in cui si riproporrà il duello per la maglia gialla con lo sloveno Tadej Pogacar.