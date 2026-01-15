Jonas Vingegaard: “Il Giro d’Italia può aiutarmi a preparare meglio il Tour, sogno di vincerlo ancora”

Jonas Vingegaard ha da pochi giorni ufficializzato la sua prima partecipazione al Giro d’Italia. Dopo aver vinto per due volte il Tour de France (2022, 2023) e la Vuelta a España 2025, il fuoriclasse danese è ora pronto ad esordire nella Corsa Rosa, mettendo nel mirino la Tripla Corona (vincere tutti e tre i Grandi Giri), impresa riuscita solo a sette corridori nella storia.

Il corridore del Team Visma Lease a Bike ha spiegato perché quest’anno ha inserito nel suo programma anche la corsa a tappe italiana e che ruolo il Giro avrà nel suo 2026. Il 29enne, ai microfoni del quotidiano Sporza, ha infatti dichiarato: “Nel mio secondo Grande Giro riesco a pedalare con potenze maggiori rispetto al mio primo Grande Giro dell’anno. Crediamo che questo significhi che posso ottenere prestazioni migliori al Tour. Sono stato io stesso a chiedere di partecipare a entrambe le gare. Punto alla vittoria al Giro e spero che questa sia una preparazione migliore per me”.

Il danese ha sottolineato la personale volontà di cambiare la sua preparazione alla Grande Boucle: “Negli ultimi cinque anni, la mia preparazione al Tour è stata sostanzialmente la stessa. Questa volta abbiamo scelto qualcosa di nuovo. L’organizzazione ha progettato un percorso fantastico per il Giro. Forse non così impegnativo come negli ultimi anni, il che rende la combinazione del Giro e del Tour un’opportunità favorevole per noi”.

L’attenzione quindi rimane puntata sulla vittoria del Tour: “Ho già vinto il Tour due volte. Per me, una stagione davvero di successo dipende ancora dalla vittoria del Tour. Festeggiare un’altra vittoria a Parigi è qualcosa che sogno ancora”.