Jole Galli torna alla vittoria in Val di Fassa: “Non sono mai stata forte in partenza, oggi invece…”

Giornata trionfale a Passo San Pellegrino per Jole Galli, che si impone in gara-1 sulle nevi della Val di Fassa in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross. Terza vittoria della carriera nel circuito maggiore per la trentenne livignasca, che ha centrato finalmente il primo podio della stagione proprio a ridosso dei Giochi Olimpici.

Galli conferma dunque il suo feeling speciale con la pista di Passo San Pellegrino, in cui aveva primeggiato anche il 9 febbraio 2025, superando in scioltezza i primi due turni eliminatori e battendo in finale nell’ordine la francese Marielle Berger Sabbatel e la canadese Marielle Thompson. Con questo risultato, la stella della Nazionale italiana femminile di skicross balza al quinto posto nella classifica generale di Coppa del Mondo.

“Qui mi sento a casa e le sensazioni sono sempre state buone. Non sono mai stata forte in partenza, invece oggi mi sono sempre trovata davanti: la vera chiave del successo è stato il mio set-up complessivo, sentivo che nessuno avrebbe potuto sorpassarmi oggi“, dichiara Jole in attesa di riprovarci domani in gara-2 quando mancano tre settimane all’appuntamento olimpico di Livigno.