Jole Galli torna a ruggire e vince lo skicross in Val di Fassa!

Jole Galli ha ruggito in maniera perentoria quando manca una settimana alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, vincendo in maniera splendida la gara-1 della Val di Fassa, località che ospita l’ultima tappa della Coppa del Mondo di skicross prima dei Giochi. La livignasca ha letto benissimo le strutture iniziali nell’atto conclusivo, ha preso il comando, ha mantenuto la testa, non ha concesso varchi alle rivali lungo un tracciato sempre molto esigente e ha dimostrato una superiorità davvero rimarchevole, tramortendo l’intera concorrenza con una sciata davvero pimpante.

L’azzurra ha preceduto la francese Marielle Berger Sabbatel, la canadese Marielle Thompson e l’altra transalpina Jade Grillet Aubert, conquistando così la prima vittoria stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante e la terza affermazione in carriera: lo scorso anno festeggiò la prima volta proprio in Val di Fassa (il 9 febbraio) e poi si replicò il 1° marzo a Gudauri (Georgia), le presenze sul podio salgono a sette. Una vera e propria sterzata dopo un avvio di stagione un po’ tentennante: era stata quarta nella gara-2 a Val Thorens e settima nella gara-1 a Veysonnaz, ma negli altri cinque eventi era sempre rimasta fuori dalla top-10.

La forma è dunque delle migliori in vista della rassegna a cinque cerchi, che proporrà le gare di skicross a Livigno, il paese di Jole Galli. Grazie alla stoccata al Passo San Pellegrino, la 30enne è diventata la quarta donna a vincere in questa stagione, dopo il dominio della svedese Sandra Naeslund (cinque vittorie, ma eliminata ieri agli ottavi di finale) e gli unici sigilli di Maier e Berger Sabbatel. Naeslund rimane al comando della classifica generale con 618 punti contro i 514 di Maier e i 447 di Berger Sabbatel, mentre Galli è salita in quinta piazza a quota 286. Sabato 31 gennaio andrà in scena la gara-2 in Val di Fassa.