Joao Fonseca non si nasconde: “Voglio la top-15”. Il talento brasiliano sfida Sinner e Alcaraz nel 2026

Joao Fonseca è tra i tennisti più promettenti del 2026. Il brasiliano ha concluso la scorsa stagione nella top-25 del ranking mondiale, dimostrando il suo talento e conquistando, all’età di 19 anni, i suoi primi due titoli nel circuito ATP. I tornei in questione sono stati quelli di Buenos Aires, sulla terra rossa argentina, e di Basilea, sul veloce indoor svizzero. Il tennis del sudamericano è caratterizzato da una potenza e un talento notevoli, che hanno spinto diversi esperti del settore a esprimere opinioni favorevoli su di lui.

Lo stesso Fonseca nutre grandi ambizioni per il futuro, come ha evidenziato in un’intervista rilasciata alla testata Veja Rio: “Penso in grande. Voglio entrare nella top-15 della classifica, ottenere risultati costanti e non avere alti e bassi“. Sarà interessante osservare se le sue affermazioni si tradurranno in risultati concreti, soprattutto per valutare se durante questa off-season il verdeoro sia riuscito a compiere progressi significativi.

Tra i punti deboli del tennis di Fonseca vi è la capacità di coprire il campo. Sebbene i suoi colpi potenti possano intimidire, ha mostrato qualche difficoltà quando si trova nella posizione di dover difendersi. Questo è un aspetto da considerare, soprattutto in vista di una possibile sfida contro Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nell’intervista, il giovane Joao ha anche rivelato: “Nel tempo libero voglio imparare l’italiano, seguire un corso di poker e imparare a gestire il mio denaro“. Potrebbe rivelarsi utile avere una faccia da poker anche in campo? Lo scopriremo.