Joao Almeida lancia la sfida a Vingegaard: “Penso che sia battibile al Giro d’Italia”

Nonostante alcune assenze di lusso (su tutte quella di Tadej Pogacar), si preannuncia sicuramente spettacolare la prossima edizione del Giro d’Italia, ancor di più dopo l’ufficialità della presenza di Jonas Vingegaard. Il danese vuole conquistare la Tripla Corona dopo le affermazioni al Tour e alla Vuelta, ma avrà un avversario di lusso da affrontare.

Si tratta di Joao Almeida, che partirà con il ruolo di capitano della UAE Emirates XRG. Il portoghese ha chiuso secondo la Vuelta l’anno scorso proprio alle spalle del danese e vuole riscattarsi. Le sue parole a In de Leiderstrui: “La presenza di Vingegaard al Giro darà alla corsa più peso e anche un significato maggiore. Ho corso con lui già parecchie volte ed è sempre stata una bella battaglia, quindi penso che ci possa aspettare lo stesso anche al Giro d’Italia 2026. Poi, non è che io non abbia imparato nulla dalla Vuelta 2025, ma in definitiva, dipende sempre tutto dalle gambe”.

Il lusitano lancia la sfida: “So bene che Jonas corre con molto cervello e che può sorprendermi in alcuni momenti, quindi dovrò stare attento a questo aspetto. Ma penso che sia battibile”.

E guardando in generale:“Tutti sono battibili, a parte, forse, Tadej Pogačar… Ma, in effetti, metterei anche Remco Evenepoel e lo stesso Vingegaard a un livello più alto del mio. Sono nato in un periodo complicato…”.