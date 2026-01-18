Jasmine Paolini domina Aliaksandra Sasnovich e approda al secondo turno degli Australian Open 2026

Tutto facile per Jasmine Paolini nel match d’esordio agli Australian Open 2026. Alla Rod Laver Arena di Melbourne, l’azzurra, numero 7 del ranking mondiale, ha sconfitto in un’ora e 10 minuti la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n. 102 WTA) con il punteggio di 6-1 6-2. Troppa la differenza in campo tra le due, con Paolini che, soprattutto lungo la diagonale di dritto, ha mostrato un passo decisamente superiore. La toscana accede così al secondo turno, dove affronterà la vincente del match tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech.

Nel primo set si assiste a un vero e proprio soliloquio di Jasmine, anche se l’avvio non è dei migliori: Paolini è infatti costretta ad annullare una palla break nel gioco d’apertura. Scampato il pericolo, la tennista azzurra prende in mano il controllo degli scambi da fondo campo, mentre la bielorussa fatica a reggere il ritmo, anche a causa di una mobilità non impeccabile. I break arrivano rapidamente nel secondo e nel quarto game e la frazione prende subito una chiara direzione. Sasnovich evita il “bagel” conquistando il sesto gioco, ma il set si chiude comunque 6-1 in favore dell’italiana.

Nel secondo parziale la bielorussa prova a restare in partita, salvando una palla break in apertura, ma Paolini continua a tessere la sua tela da fondo, costringendo l’avversaria a continui e affannosi recuperi. I break nel terzo e nel quinto game indirizzano nuovamente il set. La 31enne di Minsk, con orgoglio, annulla tre palle match nel settimo gioco, ma non può nulla nel game successivo, quando Jasmine chiude definitivamente la pratica sul 6-2.

Le statistiche certificano il dominio dell’azzurra: 79% di prime di servizio in campo contro il 56% della rivale, 76% di punti vinti con la prima rispetto al 45% e un eloquente 89% di punti conquistati con la seconda, a fronte del 48% di Sasnovich.