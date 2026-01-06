Jasmine Paolini dispiaciuta: “Abbiamo fatto del nostro meglio, a volte lo sport è anche questo”

L’Italia sperava di festeggiare l’Epifania con la qualificazione ai quarti di finale della United Cup 2026 di tennis. Nella competizione a squadre miste tra nazioni, gli azzurri si sono sì imposti nel computo complessivo 2-1 contro la Francia a Perth (Australia), ma l’affermazione si è rivelata inutile ai fini della conquista del pass per la seconda fase.

La compagine tricolore avrebbe dovuto battere 3-0 i transalpini, potendosi permettere solo di smarrire un set nel confronto, in considerazione della battuta d’arresto (2-1) contro la Svizzera di due giorni fa. Un proposito che purtroppo è sfumato già nel primo singolare della sfida in questione, vista la sconfitta di Flavio Cobolli contro Arthur Rinderknech. Un ko amaro per il romano, non in grado di tramutare due palle match nel secondo set e trovandosi anche nel parziale decisivo avanti di un break.

E così solo per lo spettacolo sono andati in scena i match successivi, in cui Jasmine Paolini e il doppio Sara Errani/Andrea Vavassori hanno fatto loro la vittoria, rispettivamente contro Leolia Jeanjean e la coppia Rakotomanga Rajaonah/Roger-Vasselin.

“Non siamo riusciti a superare il girone, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Abbiamo lottato fino all’ultima palla. A volte è lo sport, ma dobbiamo andare avanti e continuare a lottare, perché è il modo giusto per concludere questa competizione“, ha dichiarato Paolini a caldo. United Cup che si rivela sempre più un tabù per il Bel Paese, ricordando l’unica finale raggiunta nella prima edizione del 2023 e persa contro gli USA.