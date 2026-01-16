Jasmine Paolini alla vigilia degli Australian Open: “Adoro questo Slam, spero sia un torneo fantastico”

Jasmine Paolini aprirà il programma della Rod Laver Arena domenica 18 gennaio nella giornata inaugurale del tabellone principale degli Australian Open 2026, sfidando da favorita la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La trentenne toscana, numero 7 del seeding, vanta un ottavo di finale (nel 2024) come miglior risultato della carriera nell’Happy Slam.

“È fantastico essere tornata a Melbourne. Adoro questo Slam e mi piace molto stare in Australia. Siamo venuti qui dopo la United Cup, ci stiamo godendo Melbourne cercando di prepararci al meglio. Speriamo che sia un torneo fantastico. Ho scelto di giocare la United Cup anche per prepararmi per Melbourne: non è andata bene, ma almeno ho giocato due partite. Sì, e onestamente preferisco quando ho più partite alle spalle. Ma va bene così. Del resto è così per tutti“, dichiara la n.8 al mondo in conferenza stampa alla vigilia del primo Major stagionale.

Sulla partecipazione di inizio anno alla United Cup: “È stato fantastico condividere quei dieci giorni con la squadra. Ci piace molto stare insieme. Abbiamo giocato molte partite. Il mio trentesimo compleanno avrebbe potuto essere migliore perché abbiamo perso, ma sì, fuori dal campo è stata davvero una bella competizione. La sconfitta con Bencic? Belinda ha giocato benissimo. Non è mai facile giocare una partita dopo un mese o forse più. Lei ha disputato davvero un ottimo torneo. Incredibile il livello che ha avuto nella United Cup, ma anche il livello che ha avuto in tutto l’ultimo anno dopo aver avuto la bambina“.

Sul match di esibizione perso con la kazaka Elena Rybakina: “È stata un’ottima occasione per giocare di nuovo prima dello Slam. È positivo perché giochi sulla Rod Laver Arena: è un campo su cui spero di giocare (lo farà già al primo turno, ndr). Ma non è facile: devi essere in forma. Condividere il campo con Elena è fantastico. È una delle migliori tenniste al mondo, che ha giocato in modo straordinario negli ultimi due mesi. È un buon test per capire a che punto sei e se il tuo livello è buono o meno. Devo dire che ne sono stata piuttosto contenta. Ho perso, ma ho giocato meglio rispetto a Ningbo, anche se questa era solo un’esibizione“.

Jasmine è stata interpellata inoltre a proposito della sua recente esperienza al One Point Slam: “È un evento fantastico, davvero fantastico. Per me è stata un’ottima idea, ed è incredibile che abbia vinto un tennista non professionista. Per essere la prima edizione è stato qualcosa di grande. Onestamente, se mi avessero detto prima che avrebbe vinto un amatore avrei detto ‘no, impossibile!’. Ma è successo. E penso che sia fantastico. È bello avere anche un solo servizio per noi professionisti, perché ti fa tremare un po’. Non sai cosa farà l’altro, perché se giochi troppo lentamente cercando di mettere la palla in campo può attaccarti e tu perdi il punto. Per me, onestamente, è stato fantastico partecipare all’evento dal vivo allo stadio. Non so se in tv fosse troppo lento o altro, ma dal vivo è stato uno dei migliori che abbia mai visto“.