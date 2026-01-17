Jannik Sinner boccia la nuova racchetta e torna al passato: la frase emblematica in allenamento

C’è un momento, nella carriera di ogni campione, in cui l’istinto pesa più delle strategie di marketing. Jannik Sinner sembra averlo capito perfettamente alla vigilia degli Australian Open, torneo che lo vede chiamato a difendere un titolo pesantissimo. Quando la posta in gioco è così alta, ogni dettaglio conta. E tra tutti, ce n’è uno che per un tennista vale più di qualunque slogan: la racchetta.

Il numero due del mondo non ha mai fatto mistero di quanto il feeling con l’attrezzo sia centrale nel suo tennis. La fiducia nel colpo, la sicurezza nei momenti chiave, la libertà di lasciar andare il braccio: tutto passa da lì. Per questo, nonostante le pressioni inevitabili degli sponsor e il lancio di un nuovo modello pronto a conquistare il mercato, Sinner sembra aver scelto la strada più prudente. Tornare indietro, o meglio, restare fedele a ciò che conosce.

Solo pochi giorni prima, infatti, era stata presentata ufficialmente la nuova racchetta Head Speed 2026, con una campagna che vedeva protagonista proprio l’azzurro accanto a Karolina Muchova. Un’immagine studiata, potente, simbolo di continuità tra prestazioni sportive e successo commerciale. Ma dietro le quinte qualcosa non ha funzionato come previsto.

Chi segue Sinner sa quanto ogni suo gesto venga osservato e analizzato. Allenamenti, scambi a fine sessione, dettagli apparentemente insignificanti diventano indizi. E così, sui social, è iniziato a circolare un video che ha acceso la discussione: il tennista altoatesino visibilmente infastidito, alle prese con una racchetta che non gli restituisce le sensazioni giuste. Le parole che si sentirebbero nel filmato sono dure, figlie della frustrazione del momento, anche se l’audio non consente certezze assolute. “Questa racchetta fa ca….re“, avrebbe affermato l’azzurro.

VIDEO SFOGO JANNIK SINNER CON LA RACCHETTA

See more Jannik about the new Head speed racket: “The racket sucks.” He switched to the old one in the match against Felix Auger Aliassime. @mikaslight pic.twitter.com/thf0L03Ef8 — jannik files (@jannik_files) January 16, 2026

Chiaro è stato invece ciò che si è visto in campo. Nel match di esibizione contro Felix Auger-Aliassime, Sinner ha impugnato la racchetta della scorsa stagione, la stessa con cui ha costruito successi, fiducia e continuità. Una scelta che racconta molto del suo approccio: meglio rinunciare alla novità, anche a costo di qualche tensione, piuttosto che rischiare di perdere certezze proprio ora.