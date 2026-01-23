Jannik Sinner si prepara alla sfida contro Spizzirri: allenamento intenso sotto il sole, pensando all’insidia ‘caldo’

Domani Jannik Sinner tornerà in campo agli Australian Open 2026, non prima delle 02:00 italiane, per affrontare l’americano Eliot Spizzirri nel terzo turno del torneo. Dopo aver disputato i primi due incontri nella sessione serale, l’altoatesino dovrà questa volta misurarsi con il suo avversario sotto il sole di Melbourne, nella programmazione diurna delle 12:00 locali.

Un orario in cui le temperature toccheranno i picchi più alti della giornata, annunciata come la più calda dell’intero Major. Per questo, l’allenamento odierno di Sinner è stato intenso e sotto un sole cocente: un vero test di resistenza per corpo e mente, un assaggio di ciò che potrebbe diventare il suo principale avversario domani.

Non è un mistero che l’azzurro non ami particolarmente il caldo. Esperienze come i ritiri a Cincinnati e Shanghai nel 2025 sono ancora vive nella sua memoria. Per prepararsi, Sinner ha affrontato una post-season estenuante a Dubai, allenandosi in condizioni climatiche “estreme” proprio per essere pronto a sfide come questa.

Finora, il cammino del numero 2 del mondo nel primo Slam dell’anno è stato lineare e convincente: vittorie nette, senza perdere un set e senza concedere alcun break, con incontri dalla durata contenuta: 1h08’ contro il francese Hugo Gaston, ritiratosi dopo due set, e 1h49’ contro l’australiano James Duckworth.

Domani, però, il caldo potrebbe ribaltare gli equilibri. Ecco perché Sinner non lascia nulla al caso: ogni dettaglio, ogni allenamento, ogni strategia sono pensati per arrivare pronto a una sfida in cui, più dello stesso Spizzirri, sarà la temperatura a metterlo alla prova.