Jannik Sinner saluta il nuovo anno: “2025 con alti incredibili e bassi difficili da accettare”. Il video emozionale

Incomincia un nuovo anno per Jannik Sinner, che farà il proprio esordio stagionale nella giornata di sabato 10 gennaio fronteggiando il grande rivale Carlos Alcaraz in un incontro di esibizione a Seoul. Il fuoriclasse altoatesino scalderà i motori nel testa a testa con il numero 1 del mondo nella capitale della Corea del Sud, poi si trasferirà in Australia: tra il Million Dollar 1 Point Slam (14 gennaio) e il Kooyong Classic (esibizione contro il canadese Felix Auger-Aliassime il 16 gennaio) affinerà la preparazione in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il 18 gennaio.

Il numero 2 del ranking ATP sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni sul cemento di Melbourne, intanto Jannik Sinner ha voluto dedicare un video messaggio a tutti i suoi tifosi: “Ciao ragazzi, che anno è stato! Con alti incredibili, e bassi che sono stati difficili da accettare. Ma durante l’intera stagione non ho guardato solo ai risultati ma anche ai grandi insegnamenti. Sono davvero grato a tutto il mio team, alla mia famiglia e a tutti voi per il sostegno che mi avete dato durante questo anno. Significa davvero tutto per me. Per il momento voglio augurare a ciascuno di voi un felice anno nuovo. Festeggiate con le persone che amate e…ci vediamo molto presto sui campi, ciao ciao“.

Nel video sono presenti le immagini delle sue più belle vittorie del 2025: l’affermazione storica a Wimbledon, la conferma in Australia, la doppietta alle ATPS Finals. Jannik Sinner non ha però cancellare le delusioni dai suoi ricordi, a cominciare dalla sconfitta nella finale del Roland Garros, quando Alcaraz annullò tre match-point consecutivi.

VIDEO MESSAGGIO JANNIK SINNER