Tennis
Jannik Sinner può tornare n.1 del mondo agli Australian Open 2026? Punti da difendere e incastri con Alcaraz
Sia Jannik Sinner che lo spagnolo Carlos Alcaraz torneranno in campo in maniera ufficiale agli Australian Open, dunque ripartirà direttamente da Melbourne la corsa al numero 1 del ranking ATP: entrambi, infatti, non dovranno scartare punti nelle settimane precedenti.
A gennaio Jannik Sinner ripartirà con 550 punti di ritardo da Carlos Alcaraz, ma a Melbourne per il gioco degli scarti l’azzurro non potrà scavalcare l’iberico agli Australian Open: l’italiano dovrà difendere i 2000 punti della vittoria dello scorso anno, mentre lo spagnolo ne perderà soltanto 400 per i quarti di finale del 2025.
Elidendo i punti della scorsa edizione, dunque, nel primo torneo stagionale del Grand Slam, Sinner si attesterà a quota 9500 prima del via, mentre Alcaraz sarà a quota 11650: tra i due vi saranno perciò 2150 punti di distacco, incolmabili agli Australian Open, che ne metteranno in palio 2000.
Il sorpasso dell’azzurro potrebbe arrivare, però, nel torneo successivo, dato che a Rotterdam, torneo saltato dall’italiano nel 2025, Alcaraz dovrà difendere i 500 punti del successo della scorsa stagione: per poterci provare, però, saranno necessari in Australia il successo di Sinner e l’eliminazione di Alcaraz prima dei quarti.
RANKING PRIMA DEGLI AUSTRALIAN OPEN
1 Carlos Alcaraz (Spagna) 12050
2 Jannik Sinner (Italia) 11500
PUNTI DA SCARTARE AGLI AUSTRALIAN OPEN
Jannik Sinner 2000
Carlos Alcaraz 400
RANKING SENZA I PUNTI DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2025
1 Carlos Alcaraz (Spagna) 11650
2 Jannik Sinner (Italia) 9500