Jannik Sinner fermato da un amatore agli ottavi del One Point Dollar Slam: chi è Jordan Smith

Un amatore può battere Jannik Sinner? La risposta è sì ed è quello che è appena successo all’One Point Slam, il particolare torneo di esibizione che si sta giocando sulla Rod Laver Arena degli Australian Open. Il format è divertente e soprattutto imprevedibile, perchè si gioca un solo punto e può davvero succedere di tutto.

Proprio quello che è successo tra Jannik Sinner e Jordan Smith, tennista amatore, che si è qualificato a questo torneo vincendo uno dei gironi statali, che permettevano l’accesso al tabellone. Un punto che non si è nemmeno giocato, visto che il sorteggio è stato vinto da Smith che ha deciso di far servire Sinner, che aveva solo la prima. Sinner ha sbagliato subito il servizio, con la prima che si è fermata sul nastro e così è Jordan Smith a qualificarsi per i quarti di finale, dove incrocerà Amanda Anisimova.

Totalmente incredulo il tennista australiano: “Non ci posso credere, non è possibile, è tutta fortuna”. Jordan Smith ha 29 anni e gioca a tennis da quando ne aveva tre e ha anche vinto due titoli nazionali a livello juniores, giocando contro Cameron Norrie e Alexander Zverev nelle categorie giovanili. per partecipare al One Point Slam ha vinto il torneo del Nuovo Galles del Sud, lo Stato in cui si trova Sydney.

Queste le parole di Jannik: “Ho combinato tutto da solo. Sono felice per voi c’è che c’è ancora un australiano sicuramente in corsa. Godetevi la serata e grazie di tutto”.