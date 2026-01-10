Jannik Sinner: “Ambiente magnifico. Australia obiettivo principale, spero di giocare un grande torneo”

Al di là del risultato, che può essere interpretato per quel che vale, Jannik Sinner si mostra tranquillo di fronte alle telecamere dopo il match di esibizione a Seul contro Carlos Alcaraz. Questo si è giocato su un campo a forte tinta rossa come sul circuito difficilmente si vede: l’esempio più noto era di Basilea fino al 2010, prima che l’ATP 500 svizzero virasse verso il blu.

Così nel dopopartita Sinner ai microfoni della televisione sudcoreana: “Ambiente magnifico. C’è tanta gente, molto appassionata. Per me e Carlos una bella opportunità per conoscere i luoghi. Ovviamente questo è un match di esibizione, con tutto quel che ne consegue, l’obiettivo principale è andare in Australia, ma è una bella occasione per far vedere un po’ di tennis a gente davanti alla quale non avevamo mai giocato“.

E poi altre dichiarazioni che puntano verso il pubblico: “Tornare qui, perché no? Sappiamo tutti che nei match di esibizione c’è più contatto diretto con il pubblico. L’Australia l’aspettiamo con grande ansia. Grazie ai fan coreani, voglio ringraziarli per averci invitati, speriamo che si siano divertiti. Mi sono trovato benissimo davanti a voi, spero di poter giocare ancora qui. E spero di poter giocare un grande torneo in Australia“.

E poi durante la cerimonia di premiazione altri ringraziamenti al pubblico, oltre che naturalmente al suo ormai storico rivale: “Molto piacevole iniziare l’anno condividendo il campo con Alcaraz. Adesso andiamo in Australia stasera, e vi do appuntamento all’anno prossimo“.

Rivedremo Sinner negli allenamenti degli Australian Open, al pari di Alcaraz: previsto il loro arrivo a Melbourne già nella giornata di domani. Il tutto in attesa di vederli debuttare nello Slam che, per la terza volta nella storia, inizierà di domenica.