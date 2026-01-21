James Duckworth sicuro di sé: “So come posso dare fastidio a Jannik Sinner”

Pronto a lanciare il guanto di sfida. L’australiano James Duckworth sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner negli Australian Open. L’aussie ha conquistato l’accesso al secondo round del Major di Melbourne, prevalendo al quinto set contro il croato Dino Prizmic. Un successo importante per il 34enne nativo di Sydney, che ben valorizzato la wild card concessa dagli organizzatori.

Dall’altra parte della rete ci sarà il n.2 del mondo e Duckworth, in conferenza stampa, si è mostrato sicuro di sè in vista del match: “Sono davvero, davvero carico. Ero in un bel po’ di difficoltà, ma sono felice di come sono riuscito a girare la partita. È bellissimo essere al secondo turno. L’atmosfera era incredibile. Mi hanno aiutato tantissimo nel finale del quarto set e nel quinto. È stato qualcosa di irreale, qualcosa che ricorderò per sempre“, ha dichiarato sulla sua vittoria.

E sul confronto con Jannik: “Sarà dura, sta giocando molto bene ed è molto forte qui in Australia. Ma se scendo in campo e gioco in modo aggressivo, penso di potergli creare qualche problema“. Nei tre precedenti, Sinner è in vantaggio 2-1, ma nell’unico disputato sul cemento outdoor si è imposto l’australiano, anche se parliamo di una sfida del 2021.

“È per questo che ti alleni e passi tutte quelle ore in campo e in palestra. È il motivo per cui giochi a tennis: per trovarti in queste situazioni. È davvero fantastico“, ha concluso un molto motivato Duckworth.