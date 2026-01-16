Iva Jovic rimonta Preston ed affronterà Cocciaretto in finale ad Hobart

Sarà la giovanissima americana Iva Jovic l’avversaria di Elisabetta Cocciaretto nella finale del WTA di Hobart. La diciottenne di Torrance, numero 30 della classifica mondiale, ha superato nella seconda semifinale l’australiana Taylah Preston, numero 204 del ranking e grande sorpresa di questo torneo, in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 dopo due ore e otto minuti di gioco. Si tratta della seconda finale della carriera per Jovic, che ha vinto quella precedente nel WTA 500 di Guadalajara nella passata stagione.

Un match in cui non sono mancati i break ed infatti ce ne sono subito due nei primi due game. Preston allunga ulteriormente nel quarto gioco, strappando ancora il servizio all’avversaria. Jovic ha due palle dell’immediato controbreak, ma non le sfrutta e anzi perde ancora la battuta nel game successivo. Avanti 5-1, Preston sembra in pieno controllo ed invece si fa recuperare entrambi i due break di vantaggio. Nel momento, però, di pareggiare i conti, Jovic subisce l’ennesimo break del primo set, che viene vinto per 6-4 da Preston.

Anche il secondo set comincia con break di Jovic e controbreak di Preston. Si segue poi finalmente l’andamento dei turni di servizio ed il momento decisivo del set arriva nel settimo gioco. Jovic riesce a strappare la battuta all’avversaria e si porta avanti sul 4-3. Un break fondamentale per l’americana che va a chiudere sul 6-4 la seconda frazione.

L’inerzia della partita è completamente cambiata e la numero 30 del mondo ha il controllo del match. Arriva subito il break nel primo game ai vantaggi e poi soprattutto Jovic non concede più nulla nei propri turni di servizio. Nuovo break nel quinto gioco che mette fine alla partita, con Jovic che poi ne ottiene un altro nel settimo game e va a chiudere sul 6-1, qualificandosi per la finale.