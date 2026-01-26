Iva Jovic non si nasconde agli Australian Open: “Non mi sento una outsider”

Il tennis femminile potrebbe aver trovato una protagonista per i prossimi anni a venire. La diciottenne Iva Jovic ha confermato a Melbourne tutte le buone aspettative sul suo conto, qualificandosi per i i quarti di finale degli Australian Open, i suoi primi a livello Slam. Dopo la brillante vittoria contro Jasmine Paolini, Jovic ha lasciato appena un game negli ottavi alla kazaka Yulia Putintseva ed ora si prepara ad una super sfida contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Dopo la vittoria con Paolini, l’attenzione mediatica è stata notevole nei confronti di Jovic, che ha sicuramente gestito bene il momento: “È difficile, soprattutto in uno Slam. Ci sono molte persone, molte cose fuori dal campo con cui ti confronti, media, tifosi, tutto. È difficile tornare con i piedi per terra. Ho cercato di concentrarmi sulla prossima partita e di resettare il meglio che potevo, consapevole che c’è ancora molto lavoro da fare. Sono felice di essere tornata in una situazione neutra e di essermi preparata per giocare al mio massimo livello”

Jovic non si sente solamente una outsider di lusso e vuole giocarsi le sue carte in questi Australian Open: “Sinceramente, non la vedo in quel modo. Non sento di avere una mentalità da outsider o simile, perché non credo di star giocando al di fuori della mia zona di comfort o del mio livello abituale. Vengo da due tornei in cui ho giocato ogni giorno e vinto molte partite. Questa settimana e il livello che sto mostrando al momento non si discostano troppo da entrambi. È semplicemente un’altra settimana in cui sto vincendo più partite, il che è fantastico”.

Adesso la sfida con Aryna Sabalenka: “Non ho visto molto della sua partita, perché stavo preparandomi e scaldandomi contemporaneamente. Dovrò fare i compiti e una ricerca. Non ci sono molti segreti, lei è la numero uno del mondo, ci sono molti video e opportunità per vedere cosa fa di solito. Sono emozionata. Sono nei quarti di finale e questo è già incredibile. Affronterò una delle migliori al mondo, è ciò che desideri sempre”