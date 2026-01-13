Italiani scatenati nella prima prova di discesa a Wengen: 3 ai primi 3 posti, Franzoni vola

Ottimo inizio per l’Italia nel fine settimana di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Nella prima prova della discesa (che andrà in scena sabato alle ore 12.30), infatti, è arrivata una splendida tripletta con i nostri portacolori che sembrano avere approcciato nel migliore dei modi al leggendario Lauberhorn.

Davanti a tutti si è classificato Giovanni Franzoni che, sceso con il pettorale numero 24 ha piazzato il miglior tempo in 2:28.68, spingendo al massimo dall’inizio fino al traguardo. Alle sue spalle Mattia Casse che si è fermato a 1.45 dal connazionale, lasciando quasi tutto il suo distacco nell’ultimo settore. Terza posizione, invece, per Christof Innerhofer che, nonostante il pettorale numero 39, disputa una prova impeccabile e chiude a 1.62 dalla vetta.

Quarta posizione per il tedesco Romed Baumann a 1.68 da Franzoni a braccetto con l’austriaco Daniel Hemetsberger. Sesta posizione per il francese Maxence Muzaton a 2.12, settima per il cileno Henrik Von Appen (pettorale numero 53) a 2.28, davanti al finlandese Elian Lehto a 2.33, quindi nona per l’austriaco Raphael Haaser a 2.47. Chiude la top10, infine, Marco Odermatt a 2.55, dando la sensazione di non forzare al massimo in questo primo allenamento sulla pista di casa. Alle sue spalle Stefan Rogentin undicesimo a 2.57.

Chiude in tredicesima posizione Florian Schieder, che si ferma a 2.64 dalla vetta. Non spinge al massimo, invece, Dominik Paris a 3.49, con il 25° tempo totale. Non forza minimamente, invece, Guglielmo Bosca che si ferma a 6.81 in 52a posizione. Stesso discorso per Benjamin Jacques Alliod che chiude 54° a 7.16 e Marco Abbruzzese che taglia il traguardo 60° a 10.34.