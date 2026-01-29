Italia-Ungheria oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streaming

L’ora della verità. Agli Europei di calcio a 5 2026, va in scena Italia-Ungheria: sfida decisiva, all’interno del Gruppo D, per decidere quale delle due formazioni farà compagnia al Portogallo in vista dei quarti di finale del torneo continentale.

Gli azzurri, a cui potrebbe bastare anche il pareggio in virtù di una migliore differenza reti complessiva dopo il 4-0 rifilato alla Polonia, sono pronti alla battaglia con i magiari: oggi, giovedì 29 gennaio, dalle ore 20.30. Chi si prende il passaggio del turno troverà poi sulla sua strada la fortissima Spagna.

La partita tra Italia e Ungheria, valida come match della terza e ultima giornata del Gruppo D della Europei 2026 di calcio a 5, andrà in scena giovedì 29 gennaio alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia) a partire dalle ore 20.30. La copertura televisiva sarà garantita – in chiaro – da Rai Sport, mentre via streaming si potrà vedere su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-UNGHERIA OGGI EUROPEI CALCIO A 5 2026 IN TV

Giovedì 29 gennaio

Ore 20:30 Italia vs Ungheria alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia)

PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA EUROPEI CALCIO A 5: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport