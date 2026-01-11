Italia-Turchia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

È il giorno dell’esordio del Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento da ieri a Belgrado, in Serbia: l’Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà nel primo match della prima fase la Turchia.

La sfida tra azzurri ed anatolici sarà la prima del programma ed andrà in scena oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 12.45: nello stesso raggruppamento del Settebello si giocherà alle ore 15.15 la sfida tra Slovacchia e Romania, squadre che l’Italia affronterà nei prossimi giorni.

Per il match tra Italia e Turchia degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista (differita ore 16.20 su Rai Sport HD), mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 1 ed EuroAquatics TV (differita ore 16.20 su Rai Play), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI

Prima fase a gironi – Belgrado (Serbia)

Domenica 11 gennaio – 1a giornata

