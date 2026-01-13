Pallanuoto
Italia-Slovacchia oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming
Tornerà in acqua questo pomeriggio il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà, nella seconda giornata della prima fase a gironi, la Slovacchia.
In caso di successo gli azzurri saranno aritmeticamente qualificati alla seconda fase a gironi, dove affronteranno le prime tre classificate del Gruppo B, ovvero Croazia, Grecia e, probabilmente, Georgia (sarà decisivo lo scontro diretto con la Slovenia).
La sfida tra azzurri e slovacchi sarà la terza del programma ed andrà in scena oggi, martedì 13 gennaio, alle ore 18.00: nello stesso raggruppamento del Settebello si giocherà alle ore 20.30 la sfida tra Turchia e Romania, con gli anatolici sconfitti dall’Italia all’esordio ed i romeni (già vittoriosi con gli slovacchi) che si giocheranno il primato con gli azzurri nell’ultima giornata della prima fase.
Per il match tra Italia e Slovacchia, degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, la diretta tv non sarà prevista (ci sarà la differita alle ore 21.55 su Rai Sport HD), mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 1 ed Eurovision Sport (ci sarà la differita alle ore 21.55 su Rai Play), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI
Prima fase a gironi – Belgrado (Serbia)
Martedì 13 gennaio – 2a giornata
18.00 Girone D: Italia-Slovacchia – Diretta tv non prevista, differita ore 21.55 su Rai Sport HD
PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista, differita ore 21.55 su Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Eurovision Sport, differita ore 21.55 su Rai Play.
Diretta live testuale: OA Sport.