Italia-Romania oggi, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Tornerà in acqua nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà, nella terza ed giornata della prima fase a gironi, la Romania.

La sfida tra azzurri e romeni sarà la seconda del programma ed andrà in scena alle ore 15.15: le due compagini si giocheranno il primato, ed una vittoria nei tempi regolamentari vorrebbe dire partire a pieni punti nella seconda fase, nella quale il Settebello incontrerà Croazia, Grecia e la terza del Girone D (Georgia o Slovenia).

Per il match tra Italia e Romania, degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO OGGI

Prima fase a gironi – Belgrado (Serbia)

Giovedì 15 gennaio – 3a giornata

15.15 Girone D: Italia-Romania- Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.