Italia-Portogallo oggi, Europei calcio a 5 2026: orario, tv, programma, streaming

Il giorno del “Battesimo del fuoco” è arrivato: Italia-Portogallo, oggi agli Europei 2026 di calcio a 5 si parte subito con un esame difficilissimo per gli azzurri del ct Salvo Samperi che di fronte si troveranno i campioni in carica della kermesse, una delle due squadre più forti del torneo.

Per limitare il collettivo lusitano – in questo sabato 24 gennaio, dalle ore 14.30 – serviranno organizzazione, testa, cuore e volontà di non vivere i 40 minuti di gioco con passività. L’Italia, che nel frattempo ha sostituito Venancio con Podda nei convocati (problema fisico per il primo, ndr), sa che sarà difficile ma di impossibile nel futsal non c’è niente. L’obiettivo in questa gara è quello di cercare almeno di fare un punto per avvicinare l’obiettivo del passaggio del turno, verso i quarti di finale, in una pool che comprende anche Polonia e Ungheria.

La partita tra Italia e Portogallo, valida come match della prima giornata del Gruppo D della Europei 2026 di calcio a 5, andrà in scena sabato 24 gennaio alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia) a partire dalle ore 14:30. Non vi sarà copertura televisiva della gara, mentre sarà possibile seguire il match via streaming su RaiPlay Sport 1. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-PORTOGALLO OGGI EUROPEI CALCIO A 5 2026 IN TV

Sabato 24 gennaio

Ore 14:30 Italia vs Portogallo alla Stozice Arena di Lubiana (Slovenia)

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI CALCIO A 5: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1

Diretta testuale: OA Sport