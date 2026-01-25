Italia pigliatutto agli Europei di slittino su pista naturale! En plein di titoli e anche una tripletta

L’Italia si conferma una superpotenza dello slittino su pista naturale e chiude con un bilancio trionfale i Campionati Europei 2026, andati in scena oggi sulla pista “Gafair” a Lasa (Bolzano). La squadra azzurra ha primeggiato in tutte e tre le specialità previste, facendo il pieno di titoli continentali sia a livello assoluto che tra gli Under 23 a dimostrazione di una prestazione corale impressionante.

Nel singolo femminile Nina Castiglioni ha preso il testimone da Evelin Lanthaler, vincitrice delle ultime cinque edizioni consecutive degli Europei, tenendo alta la bandiera tricolore e laureandosi campionessa continentale a soli 16 anni. L’altoatesina classe 2009 ha firmato il miglior tempo in entrambe le discese, imponendosi in 2’08″59 con un margine di 40 centesimi sull’austriaca Riccarda Rütz e 1.10 sulla tedesca Lisa Walch.

Italia protagonista assoluta anche nel doppio maschile, con il successo dei fratelli Matthias e Peter Lambacher in 1’08″34 davanti agli austriaci Maximilian Pichler/Nico Edrlinger per 35 centesimi e agli altri azzurri Tobias Paur/Andreas Hofer, che si sono attestati in terza posizione a mezzo secondo dalla vetta conquistando però il titolo europeo U23.

Da segnalare infine la clamorosa tripletta italiana nel singolo maschile, con la vittoria di Daniel Gruber in 2’07″39 precedendo Alex Oberhofer (campione d’Europa tra gli Under 23) e Fabian Brunner rispettivamente di 67 e 90 centesimi.