Italia decimata al Tour de Ski: fioccano i ritiri in Val di Fiemme

Il Tour de Ski riprende quest’oggi con il penultimo appuntamento. Si corre in Val di Fiemme ed è in programma la sprint a tecnica classica e sarà una gara decisamene importante, visto che è un vero e proprio antipasto di quello che succederà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Domani poi l’appuntamento con la scalata del Cermis, che decreterà i vincitori e il podio di questa edizione del Tour de Ski.

L’arrivo in Val di Fiemme, però, non è stato fortunato per la squadra azzurra, visto che sono arrivati una serie di ritiri. Infatti la FISI ha comunicato che per motivi di salute hanno abbandonato il Tour de Ski tre atleti: Anna Comarella, Nadine Laurent e Francesco De Fabiani. I tre azzurri erano tutti abbastanza lontano da posizioni di rilievo in classifica, ma potevano provare a recuperare qualche piazzamento in questi due giorni.

Sicuramente c’è grande attesa quest’oggi per Federico Pellegrino. Il valdostano studierà nel dettaglio ogni centimetro della pista olimpica e soprattutto cercherà di ottenere un bel piazzamento anche in chiave classifica generale. Al momento l’azzurro si trova al sesto posto, ma con lo stesso ritardo (un minuto) dalla vetta di chi occupa la terza posizione, l’americano Gus Schumacher. In testa c’è ovviamente il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo.

In campo femminile, invece, sta dominando l’americana Jessie Diggins, che precede di oltre un minuto e mezzo la svedese Moa Ilar e l’austriaca Teresa Stadlober. La migliore delle azzurre è Caterina Ganz, che va a caccia di un piazzamento in Top-10, essendo attualmente al tredicesimo posto, ma a soli tre secondi dalla decima.