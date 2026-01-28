Inter, Juventus e Atalanta ai playoff di Champions League. Il Napoli saluta l’Europa

Tre italiane si sono qualificate ai playoff di Champions League, una è stata eliminata: Inter, Juventus e Atalanta possono proseguire la propria avventura nella massima competizione europea prendendo parte al turno a eliminazione diretta che precederà gli ottavi di finale (a cui sono ammesse le prime otto classificate della fase a girone unico), mentre il Napoli è rimasto fuori dalle migliori 24 e dunque deve salutare la manifestazione.

L’Inter si è imposta per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund grazie alle reti di Dimarco all’81mo minuto e di Diouf in pieno recupero, l’Atalanta ha sciupato una ghiotta occasione perdendo per 1-0 sul campo del Royale Union (decisivo il gol di Khalaili al 70′), la Juventus ha pareggiato per 0-0 nella tana del Monaco, il Napoli si è illuso per un tempo al Maradona contro il Chelsea e poi ha perso per 3-2 (Vergara e Hojlund ribaltano il rigore trasformato da Fernandez, ma nella ripresa risulta decisiva la doppietta di Joao Pedro).

Inter decima con 15 punti, Juventus tredicesima con 13, Atalanta quindicesima con 13, Napoli addirittura 30mo con 8. La fase a girone unico è stata vinta dall’imbattuto Arsenal con 24 punti, davanti a Bayern Monaco (21), Liverpool (18), Tottenham (17), Barcellona (16), Chelsea (16), Sporting Lisbona (16), Manchester City (16), tutte qualificate agli ottavi. Il Benfica di Mourinho si è qualificato all’ultimo minuto grazie al gol del portiere valso il 4-2 contro il Real Madrid.