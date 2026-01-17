Inizia male il 2026 di Matteo Berrettini: forfait agli Australian Open, un lucky loser sfiderà De Minaur

Inizia decisamente male il 2026 di Matteo Berrettini. Il tennista romano non sarà al via degli Australian Open 2026. E’ questa la notizia arrivata in questi minuti da Melbourne e non può non fare effetto, in considerazione della storia del tennista italiano. Non è, infatti, la prima volta che l’azzurro decide di saltare l’appuntamento nella terra dei canguri per via di uno stato di salute imperfetto.

Il campanello d’allarme era suonato negli ultimi due giorni. La sconfitta contro l’australiano Tristan Schoolkate, nell’esibizione del Kooyong Classic, aveva alimentato qualche dubbio. Perplessità che poi hanno preso una forma ancor più chiara successivamente.

Berrettini ieri avrebbe dovuto prendere parte a un’ulteriore esibizione, sponsorizzata Red Bull, insieme a Flavio Cobolli. Proprio quest’ultimo ha spiegato l’assenza dell’amico parlando di condizioni di salute non ottimali. Ulteriore segnale negativo è arrivato anche per la mancata presenza di Matteo alla conferenza stampa odierna.

Da capire la natura del problema fisico. “Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto stare, giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per la fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto“, il messaggio dell’azzurro sui social associati al profilo del torneo.

See you in 2027, Matteo pic.twitter.com/iLjunRAFf7 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026

Un forfait che crea non poco dispiacere per quelle che sono le possibilità dell’azzurro in campo. Pertanto, l’australiano Alex de Minaur affronterà lunedì 19 gennaio l’americano Mackenzie McDonald (lucky loser).