IL TALENTO È DECOLLATO! Giovanni Franzoni illumina nel superG di Wengen e conquista la prima vittoria!

Finalmente Giovanni Franzoni! L’Italia ha trovato un nuovo campione e può sognare in chiave futura. Un capolavoro quello del 24enne di Manerba del Garda nel superG di Wengen, centrando la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Già dalle prove della discesa, Franzoni aveva fatto sognare, vincendole entrambe ed oggi in supergigante è stato superlativo, riportando la bandiera italiana sul gradino più alto del podio a Wengen tredici anni dopo l’ultima volta.

Partito con il pettorale numero uno, l’azzurro ha costruito la vittoria prima nella parte alta, uscendo benissimo dalla Kernen-S e poi soprattutto nel tratto finale, quando ha pennellato nelle ultime curve della Lauberhorn. Una magia quella di Franzoni che ha firmato anche il miglior tempo nell’ultimo intermedio, vincendo davvero nettamente.

Al secondo posto ha concluso l’austriaco Stefan Babinsky, che ha accusato 35 centesimi di ritardo dall’azzurro, ma perdendo oltre tre decimi proprio nell’ultimo intermedio. Sul podio ci sale anche lo svizzero Franjo Von Allmen, staccato di 37 centesimi da Franzoni, con i due che si sono trovati a pari merito proprio prima dell’ultimo tratto di pista.

Marco Odermatt perde tantissimo nella stradina e conclude alla fine al quarto a 53 centesimi dalla vetta. Dietro allo svizzero hanno concluso l’austriaco Raphael Haaser (+0.68), l’americano Ryan Cochran-Siegle (+0.83) ed il connazionale Stefan Rogentin (+0.91). Un buon ottavo posto per Mattia Casse (+1.01), che ha commesso anche un errore nel tratto finale. Completano la Top-10 la norvegese Adrian Smiseth Sejersted (+1.07) e il francese Nils Allegre (+1.14).

Guglielmo Bosca si è seduto alla Kernen-S, uscendo di traiettoria e finendo per inforcare. Per fortuna l’italiano è restato in piedi, ma davvero con il brivido. Purtroppo è uscito anche Dominik Paris, che ha commesso un errore nella parte alta prima della stradina. Anche per l’altoatesino non ci sono state conseguenze. A punti per l’Italia vanno anche Benjamin Jacques Alliod, che con il pettorale numero 43 si inserisce al 18° posto, Christof Innerhofer (21°, +2.47) e Florian Schieder (25°, +2.69). Uscito invece Marco Abbruzzese.

Con questa vittoria Franzoni si porta al terzo posto della classifica di superG. L’azzurro ha 218 punti ed è dietro a Marco Odermatt (325) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (231). Odermatt supera quota 1000 punti in classifica generale (1005) davanti al brasiliano Pinheiro Braathen (538) e il norvegese Atle Lie McGrath (478).