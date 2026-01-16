Il ranking ATP degli italiani prima degli Australian Open: Sinner e Musetti in top-5, Berrettini sesta forza

Il cemento di Melbourne si appresta a ospitare gli Australian Open 2026, il primo Slam della stagione che andrà in scena in terra oceanica dal 18 gennaio al 1° febbraio. Ben dieci italiani saranno presenti nel tabellone principale, ma qual è la loro situazione nel ranking ATP? Come si presenteranno all’appuntamento in termini di classifica internazionale? Jannik Sinner è il numero 2 del mondo e scenderà in campo per cercare di conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva.

Lorenzo Musetti è riuscito a evitare il sorpasso da parte dello statunitense Ben Shelton e giocherà da numero 5 del mondo: per la prima volta nella storia l’Italia potrà schierare due top-10 in uno dei quattro eventi più importanti dell’annata agonistica. Flavio Cobolli occupa la 22ma piazza, mentre Luciano Darderi si trova in 24ma posizione, ma potrebbe essere scavalcato da Tomas Machac nel caso in cui il ceco dovesse vincere il torneo ATP 250 di Adelaide.

Lorenzo Sonego cercherà di rendersi protagonista di un nuovo exploit a livello Slam e difenderà una cambiale importante da numero 40 della graduatoria, mentre Matteo Berrettini (attuale numero 56) proverà a riemergere a certi livelli. Altri due italiani figurano in top-100: Matteo Arnaldi (65mo) e Mattia Bellucci (76mo), che proveranno a sorprendere a Melbourne.

Luca Nardi cercherà un guizzo per provare a rientrare in top-100 (ora è 108mo), mentre Francesco Maestrelli è riuscito a superare le qualificazioni e si presenterà da numero 141 del circuito, appena alle spalle di Andrea Pellegrino e Francesco Passaro (non entrati nel tabellone principale). Di seguito il quadro dettagliato del ranking ATP degli italiani prima degli Australian Open 2026.

RANKING ATP ITALIANI PRIMA DEGLI AUSTRALIAN OPEN

2. Jannik Sinner 11.500 punti

5. Lorenzo Musetti 4.105

22. Flavio Cobolli 1.955

24. Luciano Darderi 1.579 (diventerà 25mo se Machac vincerà la finale di Adelaide)

40. Lorenzo Sonego 1.240

57. Matteo Berrettini 945

65. Matteo Arnaldi 858

76. Mattia Bellucci 758

108. Luca Nardi 561

138. Andra Pellegrino 438 (non qualificato agli Australian Open)

140. Francesco Passaro 436 (non qualificato agli Australian Open)

141. Francesco Maestrelli 436

152. Matteo Gigante 407 (non qualificato agli Australian Open)

156. Giulio Zeppieri 402 (non qualificato agli Australian Open)

190. Stefano Travaglia 308 (non qualificato agli Australian Open)