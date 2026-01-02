Il Milan passa a Cagliari nell’anticipo e si prende la leadership provvisoria della Serie A

Il Milan si conferma una delle candidate principali allo Scudetto e conquista una preziosa vittoria esterna a Cagliari per 1-0 nell’anticipo della diciottesima e penultima giornata del girone d’andata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Con questo successo, i rossoneri volano a quota 38 punti e salgono in vetta alla classifica almeno per 48 ore in attesa delle eventuali risposte domenicali di Napoli (34 punti) e soprattutto Inter (36).

La banda di Massimiliano Allegri, alla seconda affermazione di fila in campionato dopo il 3-0 casalingo sull’Hellas Verona, allunga nel frattempo a +5 sulla Roma e a +6 sulla Juventus a parità di partite giocate facendo un importante passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League, vero obiettivo stagionale del Milan. Salvezza ancora tutta da conquistare invece per i sardi, fermi a 18 punti con un vantaggio di 6 lunghezze sul Verona terzultimo (che ha disputato però due gare in meno).

Primo tempo bloccato ed estremamente equilibrato all’Unipol Domus, con le due squadre che faticano a rendersi pericolose nell’area di rigore avversaria arrivando all’intervallo sullo 0-0 senza grandi emozioni. Il Milan si accende improvvisamente nella ripresa colpendo subito una traversa con Rafael Leao (anche se la palla era uscita dal campo in precedenza), che sblocca il punteggio al 50′ con il gol dell’1-0 su assist di Rabiot dopo un errore difensivo di Zappa. Gli uomini di Allegri gestiscono molto bene il vantaggio e concedono le briciole al Cagliari, portando a casa il risultato pur senza brillare particolarmente nell’ultima mezz’ora.