Il Milan frena a San Siro, l’Inter allunga in testa alla Serie A. Pirotecnico pareggio a Cremona

Stasera si è conclusa la 19ma giornata della Serie A, con la disputa delle ultime due partite del turno che ha chiuso il girone d’andata (in attesa dei quattro recuperi in programma settimana prossima). Il Milan ha pareggiato con il Genoa per 1-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro e non ha così potuto replicare all’Inter, che ieri si era imposta per 2-0 in casa del Parma. I neroazzurri svettano in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sui rossoneri, che stasera hanno a lungo inseguito i liguri.

Il Genoa è infatti passato in vantaggio al 28′ con il gol di Colombo su invito di Malinovskyi, al 58′ è stata annullata una rete a Pulisic dopo revisione del VAR per fallo di mano e poi al 92′ è arrivato il pareggio grazie alla stoccata di Leao. Al 99′ gli ospiti hanno avuto l’occasione per vincere, ma Stanciu ha sbagliato il calcio di rigore. I rossoblù hanno portato a casa un punto fondamentale in ottica salvezza: ora sono quartultimi, a +3 su Verona e Fiorentina.

Pareggio per 2-2 tra Cremonese e Cagliari: i lombardi sono volati sul 2-0 tra le mura amiche con i gol di Johnsen al 4′ e Vardy al 29′, ma nella ripresa i sardi hanno reagito con le reti di Adopo al 51′ e Trepy all’88mo minuto. La Cremonese resta al 13mo posto con 22 punti, tre in più del Cagliari in una zona molto calda di classifica.

RISULTATI SERIE A OGGI

Cremonese-Cagliari 2-2

Milan-Genoa 1-1

CLASSIFICA SERIE A

Inter 42 punti (18 partite disputate), Milan 39 (18), Napoli 38 (18), Juventus 36 (19), Roma 36 (19), Como 33 (18), Atalanta 28 (19), Bologna 26 (18), Lazio 25 (19), Udinese 25 (19), Sassuolo 23 (19), Torino 23 (19), Cremonese 22 (19), Cagliari 19 (19), Parma 18 (18), Lecce 17 (18), Genoa 16 (19), Verona 13 (18), Fiorentina 13 (19), Pisa 12 (19).