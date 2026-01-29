Il Giro del Delfinato cambia nome! Presentato il percorso per l’edizione 2026 con otto tappe

Il Giro del Delfinato non si chiamerà più in questo modo già a partire dall’edizione 2026, in programma dal 7 al 14 giugno. Gli appassionati del grande ciclismo dovranno presto abituarsi alla nuova denominazione di una delle corse a tappe più note del panorama internazionale, celebre per ricoprire il ruolo di preparazione al Tour de France. Il nome da appuntare è il seguente: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, in modo da celebrare l’intera area geografica francese che ospita la manifestazione.

La prima tappa scatterà da Vizille e si concluderà a Saint-Ismier, proponendo l’insidiosa Cote de Saint-Jean-le-Vieux (5,6 km all’8,7% di pendenza media). La seconda frazione sarà lunghissima (237,3 km) e bisognerà affrontare un paio di asperità prima del traguardo posto a Le Puy-en-Velay, a precedere la cronometro a squadre di 28,4 km in quel di Perreux.

Velocisti dovranno aspettare la quarta e la quinta tappa per giocarsi la vittoria (a Montrond-les-Bains e a Villars-les-Dombes), a precedere il fine settimana decisivo per la classifica generale con ben tre arrivi in salita uno dietro l’altro: l’inedita Crest Voland (4,9% al 7,7%), Grand Colombier attraverso l’ascesa di Virieu-le-Petit (8,4 m al 10,2%) e la domenica vibrante con Col du Pré (6,9 km al 10,1%), la Montée de Bisanne (11,4 km al 7,7%), il Col des Aravis (7 km al 6,8%) e l’arrivo al Plateau de Solaison (11,3 km al 9,1%).

PERCORSO TOUR AUVERGNE-RHONE-ALPES 2026

Prima tappa (7 giugno): Vizille – Saint-Ismier (140,1 km)

Seconda tappa (8 giugno): Saint-Martin-Le-Vinoux – Le Puy en Velay (237,3 km)

Terza tappa (9 giugno): Le Perreux – Le Perreux (28,4 km, cronosquadre)

Quarta tappa (10 giugno): Le Puy en Velay – Montrond-les-Bains (165,8 km)

Quinta tappa (11 giugno): Saint-Chamond – Parc des Oiseaux (Villars-les-Dombes) (198 km)

Sesta tappa (12 giugno): Saint-Vulbas – Crest-Voland (181,4 km)

Settima tappa (13 giugno): Le Bridoire – Grand Colombier (133,3 km)

Ottava tappa (14 giugno): Beaufort – Plateau de Solaison-Brison (120 km)