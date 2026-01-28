Il gesto sportivo di Djokovic contro Musetti: l’ammissione e il punto concesso

Lorenzo Musetti domina i primi due set dei quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic, imponendosi con un netto 6-4, 6-3. Dopo un avvio non proprio brillante, il toscano ha saputo rimontare con determinazione, sfruttando anche i numerosi errori di Nole.

Alla Rod Laver Arena di Melbourne il caldo si fa sentire e il serbo appare leggermente in difficoltà. Musetti interpreta al meglio la situazione: logora fisicamente l’avversario, difende con attenzione e colpisce al momento giusto per ribaltare l’inerzia degli scambi.

Il secondo set regala anche un momento di grande sportività da parte del 24-volte campione Major. Nel nono game, con Djokovic al servizio sotto 3-5, il serbo si è trovato sul 30-15 e ha deciso di salire a rete per sfruttare una palla profonda sul rovescio dell’azzurro. Musetti, però, lo ha anticipato con un preciso back, mentre la demi-volleé di Djokovic nei pressi della rete risultava difficile. Il toscano ha provato un dritto in cross, finito però in corridoio.

Il giudice di sedia assegna inizialmente il punto a Novak, ma con un gesto di fair play straordinario, il serbo ammette di aver toccato la palla con la racchetta, concedendo così il quindici a Musetti. Un punto decisivo, che si rivelerà fondamentale: il toscano chiude il set grazie anche a questo gesto, consolidando il suo vantaggio nella sfida.