Il direttore degli Australian Open: “Vorremmo chiudere prima il tetto, ma serve il consenso dei giocatori”

Il direttore degli Australian Open di tennis, Craig Tiley, è stato intervistato da Punto de Break, ed ha parlato della questione riguardante il tetto dei campi principali del torneo, con la relativa apertura o chiusura, in situazioni meteorologiche particolari, che fa variare sensibilmente le condizioni di gioco.

La questione divide i giocatori: “È una domanda che abbiamo posto ai giocatori: ci sono alcuni che hanno le idee chiare, preferiscono giocare all’aperto ed ha senso, poiché questo è un torneo all’aperto. Con il tetto le condizioni cambiano, ma siamo obbligati a chiuderlo se le condizioni di calore raggiungono il massimo“.

Il parere del direttore del torneo: “Se chiedessi a me, mi piacerebbe chiudere il tetto molto prima, ma abbiamo bisogno che la maggior parte dei giocatori sia d’accordo. Penso che persino il riscaldamento tra i giocatori sarebbe completamente diverso, ma stiamo ancora valutando la possibilità“.