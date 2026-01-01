Il Capodanno di Jannik Sinner: veglione con l’amico Ciccone e tre eroi di Le Mans

Capodanno sostanzialmente tranquillo per Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo ha trascorso l’ultima notte del 2025 (nonché la prima del 2026) in quel di Montecarlo. A renderlo noto non è però l’altoatesino: ci pensa uno dei partecipanti alla cena di fine anno a svelare tutte le identità presenti in poco spazio.

Quell’uno è Antonio Giovinazzi: il pilota della Ferrari che ha vinto la 24 Ore di Le Mans nel 2023 è stato in compagnia di Sinner assieme agli altri due che hanno segnato la corsa di durata più famosa al mondo nel 2025, vale a dire Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco. Il messaggio di Giovinazzi: “Tradizione. Buon Anno a tutti”.

E insieme a loro anche Giulio Ciccone. Non una presenza casuale, visto che si conosce il buon rapporto di amicizia che esiste tra il ciclista e Sinner. Insieme a loro anche molte delle rispettive compagne: un ambiente, insomma, se non familiare, quantomeno di fiducia.

Sinner è a Montecarlo perché sta terminando una fase di allenamenti prima che, nei prossimi giorni, sia Seul la destinazione. Il 10 gennaio sarà nella capitale sudcoreana che Jannik giocherà un’esibizione con Carlos Alcaraz, poi ci sarà tutto quel che porta verso gli Australian Open a Melbourne. Obiettivo: il tris dopo 2024 e 2025.