Iga Swiatek: “Vorrei andare ad allenarmi, so cosa non ha funzionato”

Sincera e diretta, Iga Swiatek ha affrontato con grande maturità la sconfitta contro Elena Rybakina nei quarti di finale dell’Australian Open 2026. La tennista kazaka si è imposta in due set, con un secondo parziale nettamente più incisivo, eliminando la numero due del mondo al termine di una sfida di alto livello.

In conferenza stampa, Swiatek ha analizzato senza filtri il ko, spiegando come reagisce abitualmente a una sconfitta e indicando con lucidità gli aspetti del suo gioco sui quali intende lavorare per crescere ulteriormente. “Dipende da come mi sento. A volte sono stufa e non riesco a vedere le cose o ad affrontarle in modo costruttivo. Altre volte, invece, sono curiosa di capire cosa sia andato storto“, ha raccontato la polacca.

“Non ho una vera e propria routine fuori dal campo, perché durante i tornei seguo già delle abitudini ben precise. Quello che mi piacerebbe davvero fare è tornare subito ad allenarmi e migliorare gli aspetti che non hanno funzionato come avrei voluto. Non mi sorprende: alcuni cambiamenti richiedono più di tre settimane. In ogni caso, non sento un grande bisogno di analizzare tutto nei dettagli, perché so già cosa non ha funzionato“, ha aggiunto.

“Non sono soddisfatta del risultato. È stata una partita molto intensa. Il primo set è stato estremamente combattuto e si è deciso su pochi punti. Nel secondo, il suo servizio è cresciuto parecchio: ha iniziato a colpire con maggiore decisione e tutto è diventato più complicato. So cosa devo migliorare ed è più o meno ciò su cui stavo già lavorando prima del torneo. Non c’è una lezione rivoluzionaria da trarre. Continuerò a fare il mio lavoro e spero che nel prossimo torneo avrò un’idea ancora più chiara di come voglio sviluppare il mio gioco“, ha spiegato Swiatek.

“Il servizio resta uno dei punti chiave. «Non ho servito bene come, per esempio, a Cincinnati contro Elena. È stato piuttosto mediocre e in alcuni momenti avrei potuto fare di più. Ci sono diverse cose su cui voglio lavorare“, ha ammesso. “Su questi campi veloci non ho mai giocato in modo davvero impeccabile. Ci riproverò la prossima volta. Vedo Carlos, per esempio, che cambia il servizio ogni anno. Per me anche una piccola modifica richiede molto più tempo“, ha precisato.

Swiatek ha poi concluso sottolineando le difficoltà nel portare i cambiamenti in partita: “Ci sono aspetti del mio servizio che ho già provato a modificare durante la preseason, ma quando iniziano i match non hai molto tempo per pensarci. Non vuoi concentrarti su questi dettagli mentre giochi, così finiscono per riaffiorare i vecchi automatismi. Mi focalizzerò soprattutto su questo: sono certa che ci siano margini per migliorare e proverò a farlo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi“.