I sentimenti di Tommaso Giacomel: “Bella giornata sportivamente, ma sono triste”

Tommaso Giacomel ha vinto la sprint maschile di Oberhof, centrando il secondo successo consecutivo (dopo il trionfo nella mass start di Le Grand Bornard lo scorso 21 dicembre) e ottenendo la quarta affermazione individuale della carriera in Coppa del Mondo. Il fuoriclasse azzurro ha dedicato questa vittoria all’amico Sivert Bakken, biathleta norvegese scomparso poco prima di Natale.

“Credo sia uno dei giorni più controversi della mia vita. Uno dei più tristi ed uno dei più belli a livello sportivo. Vincere una gara di Coppa del Mondo dovrebbe dare tanta gioia, ma non ho nulla di cui essere felice oggi, se non per la mia performance che è stata buona. Ho tante sensazioni nella testa: tristezza e rabbia. È difficile spiegare come mi sento, quando viene a mancare qualcuno molto speciale, si stravolge un po’ il quotidiano. Ma bisogna tornare a fare il proprio lavoro nel miglior modo possibile e credo di averlo fatto nei giorni scorsi, anche se è stato difficile. È il mio lavoro, ma non è divertente al momento“, ha dichiarato il 25enne di Imer a fine gara.

“La mia bravura nel fare biathlon oggi mi ha trasportato completamente. Prima della gara non avrei puntato nulla su un buon risultato. Ho cercato di mantenere il focus sulla gara il più possibile, di fare le cose semplici, e sono riuscite bene, quindi da quel punto di vista sono soddisfatto. Nel giro finale i tecnici mi urlavano che lo stavo facendo per me e anche per Sivert e questo mi ha dato qualcosa in più da dare. Credo che Sivert sarebbe stato orgoglioso di me oggi“, ha aggiunto al sito federale.

Sempre ai microfoni della FISI, il trentino classe 2000 ha raccontato come ha trascorso questo difficile periodo dopo la terribile notizia della morte di Bakken: “Ringrazio la mia compagna Elisa e la mia famiglia: avere avuto loro al mio fianco in quei giorni mi ha aiutato molto, hanno saputo distrarre la mia attenzione e sono felice di avere persone come loro al mio fianco“.