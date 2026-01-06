Hockey prato, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il CIO ha ufficializzato nelle ultime settimane i criteri di qualificazione dell’hockey su prato per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Il programma prevede lo svolgimento di due tornei (uno femminile ed uno maschile) e, come avvenuto in tutte le edizioni andate in scena da Pechino 2008 in poi, parteciperanno all’evento 12 squadre per genere. Ogni formazione sarà composta da 16 atleti.

Gli Stati Uniti saranno presenti in entrambi i tornei in qualità di Paese ospitante, avendo soddisfatto i criteri FIH (con almeno un’apparizione nella top25 del ranking mondiale dopo la chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024). Gli altri 11 pass verranno distribuiti in tre fasi: FIH Hockey Pro League, qualificazioni continentali ed infine i preolimpici su scala globale.

I vincitori della Pro League 2025-2026 e dell’edizione successiva (2026-2027) voleranno ai Giochi, ma se un team dovesse fare doppietta allora si qualificherebbe direttamente a Los Angeles 2028 anche la seconda classificata della FIH Hockey Pro League 2026-2027. Altri cinque pass olimpici verranno assegnati in base ai risultati dei seguenti eventi continentali: African Hockey Road to LA28, Giochi Panamericani 2027, Giochi Asiatici 2026, Campionati Europei 2027 e Oceania Cup 2027.

Si qualificherà la squadra meglio piazzata in ciascuno di questi cinque tornei continentali che non sia già ammessa alle Olimpiadi come Paese ospitante o tramite la FIH Hockey Pro League. Se le compagini che si sono qualificate ai Giochi tramite la Pro League dovessero vincere il loro evento continentale, si qualificherà per Los Angeles 2028 la seconda classificata del torneo in questione. Discorso a parte per gli Stati Uniti, perché nel caso in cui conquistassero l’oro ai Giochi Panamericani 2027 la seconda classificata non verrebbe ripescata e quella quota verrà destinata ai preolimpici globali.

Sono previsti due tornei di qualificazione olimpica su base mondiale composti da 8 squadre ciascuno (per un totale di 16 Paesi), che si terranno all’inizio del 2028. Le due finaliste di ogni torneo staccheranno il pass per le Olimpiadi, mentre l’eventuale quinta quota (disponibile solo nel caso in cui gli USA trionfassero ai Giochi Panamericani 2027) verrebbe assegnata alla compagine meglio piazzata nel ranking mondiale tra le due terze classificate dei preolimpici.