Hockey pista: Viareggio non sbaglia nel sabato di Serie A1, sorride Grosseto

Fabrizio Testa

Pubblicato

9 minuti fa

il

Viareggio/ FISR

Viareggio rimane in scia delle prime due della classe. La squadra toscana ha trovato un ottimo successo in esterna in occasione del match valido per il sedicesimo turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, espugnando per 2-5 il campo di Novara. 

Tutto facile per la CGC, capace di indirizzare il match calando un mortifero poker tra il primo tempo ed i primi cinque minuti del secondo, segnando la manita al 12:37 dopo la prima rete siglata dai piemontesi (a cui ne seguirà un’altra a praticamente tre minuti dalla fine). 

Bene anche Grosseto che, tra le mura amiche, si è liberato di Castiglione per 7-3. Si sono divise la posta invece Forte dei Marmi e Giovinazzo che, nell’anticipo di mercoledì, si sono dovuti accontentare del 3-3. 

La Serie A1 tornerò domani, domenica 25 gennaio, con in campo Trissino (che se la vedrà con Follonica) e Bassano (che dovrà battagliare con Lodi).

CLASSIFICA SERIE A1 HOCKEY PISTA AGGIORNATA AL 24 FEBBRAIO

PTI
GTE
VTE
PTE
PSE
RFT
RST
DIFF
PEN
1
UBROKER BASSANO
 36
15
11
3
1
58
23
35
2
HOCKEY TRISSINO
 35
15
11
2
2
104
34
70
3
CGC VIAREGGIO
 35
16
10
5
1
56
41
15
4
BCC CENTROPADANA A.LODI
 32
15
10
2
3
74
44
30
5
WHY SPORT VALDAGNO
 29
14
9
2
3
70
48
22
6
TEAMSERVICECAR MONZA
 27
15
8
3
4
57
49
8
7
CP GROSSETO 1951
 27
16
8
3
5
62
52
10
8
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 22
15
6
4
5
62
61
1
9
HOCKEY SARZANA
 21
15
6
3
6
48
51
-3
10
HC FORTE DEI MARMI
 14
16
4
2
10
39
54
-15
11
TR AZZURRA NOVARA
 9
16
3
0
13
52
74
-22
12
INDECO AFP GIOVINAZZO
 8
15
2
2
11
48
68
-20
13
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 7
16
2
1
13
50
106
-56
14
HOCKEY BREGANZE
 3
15
1
0
14
35
110
-75
