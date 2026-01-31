Hockey Pista
Hockey pista: Viareggio batte Forte nel sabato di Serie A1, mezzo passo falso per Lodi
Certezze e qualche sorpresa nel sabato dedicato alla Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano giunto al suo diciassettesimo turno. In attesa delle prime due della classe, rispettivamente Bassano e Trissino, Viareggio è riuscita a rimanere in qualche modo in scia del vertice, vincendo per 2-0 la sfida con Forte dei Marmi.
Non un match facile per la compagine lombarda, lesta a trovare i goal vittoria solo negli ultimi dieci minuti del secondo tempo, sfruttando le reti di Ambrosio (8:54) e Torner Galindo (4:38). Rischia tantissimo invece Lodi, autrice di un mezzo passa falso con Sarzana in una partita terminata 2-2, risultato salvato grazie alla rete del pareggio lodigiano arrivata al 5:27 della ripresa con Nadini.
Sorride inoltre Giovinazzo, capace di battere per 5-3 Follonica, mentre nella giornata di ieri Novara ha espugnato il campo di Monza, passando per 2-5. Nella giornata di domani si svolgeranno invece Trissino-Breganze, Bassano-Grosseto e Castiglione-Valdagno.
Riportiamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.
SERIE A1 HOCKEY SU PISTA: CLASSIFICA AGGIORNATA
|
1
|
|
UBROKER BASSANO
|39
|
16
|
12
|
3
|
1
|
66
|
26
|
40
|
2
|
|
HOCKEY TRISSINO
|38
|
16
|
12
|
2
|
2
|
111
|
37
|
74
|
3
|
|
CGC VIAREGGIO
|38
|
17
|
11
|
5
|
1
|
58
|
41
|
17
|
4
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|33
|
17
|
10
|
3
|
4
|
79
|
54
|
25
|
5
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|29
|
14
|
9
|
2
|
3
|
70
|
48
|
22
|
6
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|27
|
16
|
8
|
3
|
5
|
59
|
54
|
5
|
7
|
|
CP GROSSETO 1951
|27
|
16
|
8
|
3
|
5
|
62
|
52
|
10
|
8
|
|
HOCKEY SARZANA
|22
|
16
|
6
|
4
|
6
|
50
|
53
|
-3
|
9
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|22
|
17
|
6
|
4
|
7
|
68
|
73
|
-5
|
10
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|14
|
17
|
4
|
2
|
11
|
39
|
56
|
-17
|
11
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|12
|
17
|
4
|
0
|
13
|
57
|
76
|
-19
|
12
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|11
|
16
|
3
|
2
|
11
|
53
|
71
|
-18
|
13
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|7
|
16
|
2
|
1
|
13
|
50
|
106
|
-56
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|3
|
15
|
1
|
0
|
14
|
35
|
110
|
-75