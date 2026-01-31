Hockey pista: Viareggio batte Forte nel sabato di Serie A1, mezzo passo falso per Lodi

Certezze e qualche sorpresa nel sabato dedicato alla Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano giunto al suo diciassettesimo turno. In attesa delle prime due della classe, rispettivamente Bassano e Trissino, Viareggio è riuscita a rimanere in qualche modo in scia del vertice, vincendo per 2-0 la sfida con Forte dei Marmi.

Non un match facile per la compagine lombarda, lesta a trovare i goal vittoria solo negli ultimi dieci minuti del secondo tempo, sfruttando le reti di Ambrosio (8:54) e Torner Galindo (4:38). Rischia tantissimo invece Lodi, autrice di un mezzo passa falso con Sarzana in una partita terminata 2-2, risultato salvato grazie alla rete del pareggio lodigiano arrivata al 5:27 della ripresa con Nadini.

Sorride inoltre Giovinazzo, capace di battere per 5-3 Follonica, mentre nella giornata di ieri Novara ha espugnato il campo di Monza, passando per 2-5. Nella giornata di domani si svolgeranno invece Trissino-Breganze, Bassano-Grosseto e Castiglione-Valdagno.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

SERIE A1 HOCKEY SU PISTA: CLASSIFICA AGGIORNATA