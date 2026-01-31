Hockey Pista

Hockey pista: Viareggio batte Forte nel sabato di Serie A1, mezzo passo falso per Lodi

Fabrizio Testa

Pubblicato

20 minuti fa

il

Viareggio/ Skate Italia

Certezze e qualche sorpresa nel sabato dedicato alla Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano giunto al suo diciassettesimo turno. In attesa delle prime due della classe, rispettivamente Bassano e Trissino, Viareggio è riuscita a rimanere in qualche modo in scia del vertice, vincendo per 2-0 la sfida con Forte dei Marmi.

Non un match facile per la compagine lombarda, lesta a trovare i goal vittoria solo negli ultimi dieci minuti del secondo tempo, sfruttando le reti di Ambrosio (8:54) e Torner Galindo (4:38). Rischia tantissimo invece Lodi, autrice di un mezzo passa falso con Sarzana in una partita terminata 2-2, risultato salvato grazie alla rete del pareggio lodigiano arrivata al 5:27 della ripresa con Nadini.

Sorride inoltre Giovinazzo, capace di battere per 5-3 Follonica, mentre nella giornata di ieri Novara ha espugnato il campo di Monza, passando per 2-5. Nella giornata di domani si svolgeranno invece Trissino-Breganze, Bassano-Grosseto e Castiglione-Valdagno.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.

SERIE A1 HOCKEY SU PISTA: CLASSIFICA AGGIORNATA

1
UBROKER BASSANO
 39
16
12
3
1
66
26
40
2
HOCKEY TRISSINO
 38
16
12
2
2
111
37
74
3
CGC VIAREGGIO
 38
17
11
5
1
58
41
17
4
BCC CENTROPADANA A.LODI
 33
17
10
3
4
79
54
25
5
WHY SPORT VALDAGNO
 29
14
9
2
3
70
48
22
6
TEAMSERVICECAR MONZA
 27
16
8
3
5
59
54
5
7
CP GROSSETO 1951
 27
16
8
3
5
62
52
10
8
HOCKEY SARZANA
 22
16
6
4
6
50
53
-3
9
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 22
17
6
4
7
68
73
-5
10
HC FORTE DEI MARMI
 14
17
4
2
11
39
56
-17
11
TR AZZURRA NOVARA
 12
17
4
0
13
57
76
-19
12
INDECO AFP GIOVINAZZO
 11
16
3
2
11
53
71
-18
13
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 7
16
2
1
13
50
106
-56
14
HOCKEY BREGANZE
 3
15
1
0
14
35
110
-75
