Hockey pista: Trissino e Bassano vincono di forza nei posticipi della Serie A1

I posticipi domenicali della 13esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey pista sono andati in archivio. Gare piene di gol, con esiti netti: ecco come sono andate le cose.

Larghissima affermazione per 3-10 del Trissino sul campo del Novara. Gli uomini di Pinto chiudono il primo tempo 2-2 scatenandosi poi in una ripresa dove Mendez sale di livello segnando tre reti, oltre a quella della frazione di partenza, per andare a stendere i piemontesi.

Secco 4-1 del Bassano sul Monza. Vantaggio ospite con Marzonetto, poi “valanga” bassanese con il pareggio di Pozzato, seguito dalle reti di Giuliani, Ipinazar e Riba, a tempo scaduto e a porta vuota. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata del campionato.

CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 14 e POSTICIPI GIORNATA 13 – Programma e Note tecniche