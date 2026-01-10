Hockey ghiaccio
Hockey pista, Viareggio cade nel sabato di Serie A1 in attesa di Trissino e Bassano
Va in archivio tra certezze e sorprese il sabato dedicato al quattordicesimo turno valido per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Nella giornata odierna si sono infatti disputati tre incontri, tra cui spicca quello di Viareggio, crollato al cospetto di Grosseto con il passivo di 8-3.
Un risultato che parla da solo malgrado un buon inizio da parte dei toscani, capaci di ritrovarsi addirittura con un parziale di 0-2, salvo poi essere ripresi con oculata calma dagli avversari, poi bravi a salire in cattedra, ripristinare gli equilibri e dilagare.
Ne approfitta quindi Lodi che, vincendo per 10-2 sul campo di Castiglione, ha di fatto sorpassato Viareggio accomodandosi al terzo posto della classifica. Da citare inoltre il successo di Follonica ad danni di Breganze.
La Serie A1 2025-2026 di hockey su ghiaccio tornerà domani con, tra gli altri, anche Bassano e Trissino.
CLASSIFICA SERIE A1 HOCKEY PISTA 2025-2026 (AGGIORNATA AL 10 GENNAIO)
|
1
|
|
HOCKEY TRISSINO
|32
|
12
|
10
|
2
|
0
|
89
|
23
|
66
|
2
|
|
UBROKER BASSANO
|30
|
12
|
9
|
3
|
0
|
46
|
17
|
29
|
3
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|29
|
14
|
9
|
2
|
3
|
65
|
40
|
25
|
4
|
|
CGC VIAREGGIO
|28
|
13
|
8
|
4
|
1
|
44
|
34
|
10
|
5
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|26
|
13
|
8
|
2
|
3
|
53
|
42
|
11
|
6
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|25
|
12
|
8
|
1
|
3
|
60
|
40
|
20
|
7
|
|
CP GROSSETO 1951
|23
|
14
|
7
|
2
|
5
|
52
|
46
|
6
|
8
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|21
|
14
|
6
|
3
|
5
|
59
|
58
|
1
|
9
|
|
HOCKEY SARZANA
|17
|
13
|
5
|
2
|
6
|
43
|
47
|
-4
|
10
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|10
|
13
|
3
|
1
|
9
|
33
|
48
|
-15
|
11
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|9
|
13
|
3
|
0
|
10
|
46
|
57
|
-11
|
12
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|7
|
14
|
2
|
1
|
11
|
45
|
92
|
-47
|
13
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|4
|
13
|
1
|
1
|
11
|
43
|
64
|
-21
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|3
|
14
|
1
|
0
|
13
|
31
|
101
|
-70