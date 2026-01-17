Hockey Pista

Hockey pista: Lodi sorride nel sabato di Serie A1, frena Viareggio

Fabrizio Testa

Pubblicato

2 minuti fa

il

Lodi hockey pista/ FISR

Va in archivio un sabato particolarmente ricco nella Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, massimo Campionato italiano arrivato alla sua quindicesima giornata. La notizia più importante di questo sabato è arrivata da Lodi, corsara in quel di Breganze gravitando al terzo posto della classifica ad un solo un punto da Bassano, impegnato domani così come la capolista Trissino.

La squadra lombarda nello specifico ha battuto per 4-9 Breganze, giganteggiando in lungo ed in largo. Frena invece Viareggio, squadra che ha pareggiato in un pirotecnico 4-4 casalingo con Valdagno.

Pari anche per il Monza, frenato per 3-3 da Grosseto. Punteggio speculare a quello tra Sarzana e Follonica. Sorride invece Giovinazzo, uscito vittorioso per 2-1 dal confronto con Novara.

Domani, domenica 18 gennaio, si disputeranno Trissino-Forte dei Marmi e Castiglione-Bassano. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA SERIE A1 HOCKEY PISTA (AGGIORNATA AL 17 GENNAIO 2026)

1
HOCKEY TRISSINO
 35
14
11
2
1
103
32
71
2
UBROKER BASSANO
 33
14
10
3
1
51
21
30
3
BCC CENTROPADANA A.LODI
 32
15
10
2
3
74
44
30
4
CGC VIAREGGIO
 32
15
9
5
1
51
39
12
5
WHY SPORT VALDAGNO
 29
14
9
2
3
70
48
22
6
TEAMSERVICECAR MONZA
 27
15
8
3
4
57
49
8
7
CP GROSSETO 1951
 24
15
7
3
5
55
49
6
8
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 22
15
6
4
5
62
61
1
9
HOCKEY SARZANA
 21
15
6
3
6
48
51
-3
10
HC FORTE DEI MARMI
 10
14
3
1
10
34
50
-16
11
TR AZZURRA NOVARA
 9
15
3
0
12
50
69
-19
12
INDECO AFP GIOVINAZZO
 7
14
2
1
11
45
65
-20
13
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 7
14
2
1
11
45
92
-47
14
HOCKEY BREGANZE
 3
15
1
0
14
35
110
-75
